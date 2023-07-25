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Россияне ударили по двум селам в Херсонской области: есть погибшая и раненая

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Херсонская область, Вторник 25 июля 2023 14:36
Россияне ударили по двум селам в Херсонской области: есть погибшая и раненая Фото: россияне ударили по двум селам в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска сегодня днем снова атаковали Херсонскую область. Под обстрел попали село Токаревка и Камышаны. В результате чего одна женщина погибла, другая - получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

Как сообщается, в результате вражеского обстрела Токаревки местная жительница получила травмы несовместимые с жизнью.

Также около 13:00 российские войска покрыли огнем село Камышаны. Снаряды попали в частные дома. Ранения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу. У нее многочисленные ушибы и ссадины.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Так, 23 июля оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Россияне били по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

В понедельник вечером, 24 июля, российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под артиллерийский обстрел попал город Берислав, две жительницы получили ранения.

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