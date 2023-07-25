Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: есть погибший и разрушения
Российские войска сегодня, 25 июля, снова обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Около 14:00 российские войска обстреляли село в Дарьевской общине Херсонского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель. На месте работают медики и правоохранители.
"Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки", - добавили в прокуратуре.
Обстрелы Херсонской области
Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы и артиллерию.
Сегодня днем россияне атаковали Херсонскую область. Под обстрел попали село Токаревка и Камышаны. В результате чего одна женщина погибла, другая - получила ранения.
В понедельник вечером, 24 июля, российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под артиллерийский обстрел попал город Берислав, две жительницы получили ранения.
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