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Президент МОК хочет видеть россиян на Олимпиаде, потому что это "объединит весь мир"

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Украина, Воскресенье 07 мая 2023 17:28
Президент МОК хочет видеть россиян на Олимпиаде, потому что это "объединит весь мир" Фото: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться в международные спортивные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, предложение олимпийского движения, вернув на международные соревнования спортсменов с российскими или белорусскими паспортами", - сказал Бах.

Бах признал, что существует риск политизации этого решения, но он настаивал, что "любой бойкот накажет только их собственных спортсменов".

"Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся с международными федерациями, которые в настоящее время отвечают за проведение своих соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена при условиях, которые были установлены, что спортсмены из этих двух стран должны участвовать в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир с немногими до Олимпийских игр в Париже", - добавил он.

Также президент МОК в очередной раз подчеркнул, что решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде будут принимать не правительства.

"Мы должны быть очень четкими, что эти решения принимают только соответствующие спортивные организации", - подчеркнул Бах.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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