Спортсмены не должны быть инструментом в политике, - президент МОК

Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами. Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами международной политики", — заявил президент МОК.

В своем выступлении в немецком городе Эссен Бах также подчеркнул, что Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, иначе они рискуют потерять свою объединяющую силу, а МОК должен оставаться политически нейтральным, но не аполитичным.

"Мы чувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как глобальная организация, несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию", - добавил он.