Спортсмены не должны быть инструментом в политике, - президент МОК
Олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.
Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы не должны совершить ошибку, возвысившись до арбитров политических споров, потому что мы будем раздавлены этими политическими силами. Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами международной политики", — заявил президент МОК.
В своем выступлении в немецком городе Эссен Бах также подчеркнул, что Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, иначе они рискуют потерять свою объединяющую силу, а МОК должен оставаться политически нейтральным, но не аполитичным.
"Мы чувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как глобальная организация, несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию", - добавил он.
Напомним, что правительство Британии призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в соревнованиях.
Ранее группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям из-за войны в Украине.
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