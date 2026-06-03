Россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО: Зеленский назвал причину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО отвечает интересам не только Киева и стран Альянса, но и самой России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.
По словам президента, большинство государств-членов НАТО осознают, что Украина нужна Альянсу не меньше, чем сам Альянс нужен Украине.
"Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем это нужно Украине", - подчеркнул Зеленский.
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В то же время глава государства выразил мнение, что членство Украины в Альянсе было бы выгодным и для России.
"Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем россиянам может быть больно, если Украина будет не в НАТО", - заявил президент.
Вопрос будущего членства Украины в НАТО остается одним из ключевых в отношениях Киева с Альянсом. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что считают вступление в НАТО эффективной гарантией долгосрочной безопасности после завершения войны.
В частности, членство Украины в Альянсе считают выгодным и некоторые партнеры. Так, министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что Украина способна существенно усилить НАТО благодаря боевому опыту ВСУ, инновациям в военной сфере и мощному оборонно-промышленному комплексу.
По его словам, украинская армия и оборонный сектор могут стать важным активом для безопасности всей Европы.