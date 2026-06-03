Россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО: Зеленский назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО отвечает интересам не только Киева и стран Альянса, но и самой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

По словам президента, большинство государств-членов НАТО осознают, что Украина нужна Альянсу не меньше, чем сам Альянс нужен Украине.

"Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем это нужно Украине", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства выразил мнение, что членство Украины в Альянсе было бы выгодным и для России.

"Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем россиянам может быть больно, если Украина будет не в НАТО", - заявил президент.

Вопрос будущего членства Украины в НАТО остается одним из ключевых в отношениях Киева с Альянсом. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что считают вступление в НАТО эффективной гарантией долгосрочной безопасности после завершения войны.