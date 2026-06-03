Росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО: Зеленський назвав причину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає інтересам не лише Києва та країн Альянсу, а й самої Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

За словами президента, більшість держав-членів НАТО усвідомлюють, що Україна потрібна Альянсу не менше, ніж сам Альянс потрібен Україні.

"Більшість країн НАТО розуміє, що Україна в НАТО потрібна НАТО не менше, ніж це потрібно Україні", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави висловив думку, що членство України в Альянсі було б вигідним і для Росії.

"Я вважаю, що і росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо у майбутньому росіянам може бути боляче, якщо Україна буде не в НАТО", - заявив президент.

Питання майбутнього членства України в НАТО залишається одним із ключових у відносинах Києва з Альянсом. Українська влада неодноразово наголошувала, що вважає вступ до НАТО найефективнішою гарантією довгострокової безпеки після завершення війни.