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Росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО: Зеленський назвав причину

18:15 03.06.2026 Ср
2 хв
Який аргумент щодо НАТО Зеленський адресував Росії?
aimg Марія Науменко
Росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО: Зеленський назвав причину Фото: президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з гесеком НАТО Марком Рютте в Києві, 3 червня 2026 року (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО відповідає інтересам не лише Києва та країн Альянсу, а й самої Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

За словами президента, більшість держав-членів НАТО усвідомлюють, що Україна потрібна Альянсу не менше, ніж сам Альянс потрібен Україні.

"Більшість країн НАТО розуміє, що Україна в НАТО потрібна НАТО не менше, ніж це потрібно Україні", - наголосив Зеленський.

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Водночас глава держави висловив думку, що членство України в Альянсі було б вигідним і для Росії.

"Я вважаю, що і росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо у майбутньому росіянам може бути боляче, якщо Україна буде не в НАТО", - заявив президент.

Питання майбутнього членства України в НАТО залишається одним із ключових у відносинах Києва з Альянсом. Українська влада неодноразово наголошувала, що вважає вступ до НАТО найефективнішою гарантією довгострокової безпеки після завершення війни.

Зокрема, членство України в Альянсі вважають вигідним і деякі партнери. Так, міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що Україна здатна суттєво посилити НАТО завдяки бойовому досвіду ЗСУ, інноваціям у військовій сфері та потужному оборонно-промисловому комплексу.

За його словами, українська армія та оборонний сектор можуть стати важливим активом для безпеки всієї Європи.

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