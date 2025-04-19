Самые горячие направления фронта: Генштаб рассказал, где давит враг

За минувшие сутки на фронте произошло более 150 боевых столкновений. Враг массированно применяет авиацию, дроны и артиллерию по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной - зафиксировано 162 боевых столкновения вдоль всей линии фронта.

В течение суток враг совершил 5 ракетных и 103 авиационных удара, сбросил 174 управляемые авиабомбы, привлек 2855 дронов-камикадзе и провел 6237 обстрелов, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны противника", - информирует Генштаб.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. В течение суток противник семь раз штурмовал позиции Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и в направлении Малой Шапковки.

Купянское направление. Оккупанты совершили 11 атак. Наши воины отражали штурмовые действия вблизи Загрызово, Петропавловки, а также в направлениях Песчаного и Новой Кругляковки.

Лиманское направление. В течение суток зафиксировано 17 атак противника. Враг пытался прорваться вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка и Торское.

Северское направление. Противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Спирного и Верхнекаменского.

Краматорское направление. Враг совершил шесть боевых столкновений в районах Часового Яра, западнее Андреевки, а также в направлениях Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление. За сутки враг провел 26 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Леонидовка, Озаряновка, Дачное, Крымское и Дружба.

Покровское направление. 54 штурмовых и наступательных действия противника. Бои продолжались в районах Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка, а также в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

Новопавловское направление. Враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного.

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений в течение суток не зафиксировано.

Ореховское направление. Украинские защитники отбили три вражеских штурма в районах Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Наступательных действий со стороны врага не отмечено.

Курское направление. За сутки произошло 23 боевых столкновения. Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые авиабомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.