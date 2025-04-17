РФ пошла в атаку на юге: Силы обороны держали бой более 2,5 часов

Силы обороны отбили масштабный штурм россиян в Запорожской области 16 апреля. Россия бросила в бой не менее 320 штурмовиков и десятки единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"16 апреля около 18:00 на юге Украины противник изменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений", - говорится в сообщении.

Как отметили Силы обороны юга, состав штурмовой группы противника - не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Были привлечены штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.

Штурмовые действия продолжались на линии возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.



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Потери России

Отмечается, что воздушная разведка украинских воинов заранее обнаружила выдвижение противника. Были нанесены удары беспилотниками и артиллерией.

Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло еще за восемь километров до линии боевого соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам.



Силы обороны юга Украины сообщили, что было уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 оккупантов, а также повреждены три танка.

Защитники отметили, что враг успеха не имел, а Силы обороны Украины не потеряли ни одной позиции.