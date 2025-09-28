Россиян выгнали из престижного ESL Pro League: их место занял клуб украинца

Virtus.pro аннулировали визы

Причиной стали проблемы с документами у трех игроков при попытке въезда в Швецию.

Организаторы турнира сообщили, что у представителей Virtus.pro (четыре россиянина и один казах в составе) возникли проблемы при пересечении границы Швеции.

Игрокам запретили въезд на территорию страны, а выданные визы были аннулированы. Это сделало невозможным формирование полного состава для участия в турнире.

Согласно регламенту ESL, в случае отказа команды менее чем за две недели до старта соревнований, приглашение получает следующий клуб в региональном рейтинге Valve, у которого действующие визы.

Кто заменит "медведей"

Вместо Virtus.pro на ESL Pro League Season 22 выступит финская команда ENCE.

В составе клуба играет один из сильнейших украинских киберспортсменов - Виктор "Sdy" Оруджев.

Первые матчи группового этапа стартуют уже 28 сентября.

Украинцы на турнире

Кроме ENCE, в соревнованиях примут участие и три украинских коллектива.

Также в сезоне сыграют B8 и Natus Vincere - лучшие украинские киберспортивные клубы.