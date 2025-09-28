Росіян вигнали з престижного ESL Pro League: їх місце зайняв клуб українця

Російська кіберспортивна організація Virtus.pro не зможе виступити на престижному турнірі з Counter-Strike 2 - ESL Pro League Season 22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт турніру у соцмережі X (Twitter).
Причиною стали проблеми з документами у трьох гравців при спробі в’їзду до Швеції.
Організатори турніру повідомили, що e представників Virtus.pro (чотири росіянина та один казах у складі) виникли проблеми під час перетину кордону Швеції.
Гравцям заборонили в’їзд на територію країни, а видані візи були анульовані. Це зробило неможливим формування повного складу для участі в турнірі.
Згідно з регламентом ESL, у випадку відмови команди менш ніж за два тижні до старту змагань, запрошення отримує наступний клуб у регіональному рейтингу Valve, який чинні візи.
Замість Virtus.pro на ESL Pro League Season 22 виступить фінська команда ENCE.
У складі клубу грає один із найсильніших українських кіберспортсменів - Віктор "Sdy" Оруджев.
Перші матчі групового етапу стартують вже 28 вересня.
Крім ENCE, у змаганнях візьмуть участь і три українські колективи.
Також у сезоні зіграють B8 та Natus Vincere - найкращі українські кіберспортивні клуби.
