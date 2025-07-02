ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Favbet Team: Как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте

Среда 02 июля 2025 10:50 promo
UA EN RU
Favbet Team: Как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте Фото: Favbet Team (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Favbet Team появилась в мае 2024 года. За год существования команда превратилась из амбициозного проекта в полноценную организацию с уникальным стилем, узнаваемым контентом и убедительной игрой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet Team.

Киберспорт во время войны: сложный старт и вызовы

Создавать профессиональную инфраструктуру во время массовых отключений света означало работать на пределе. Первый буткемп проходил в условиях, далеких от стандартов: с генераторами и звуками сирен в фоне.
Favbet Team: Как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте
Фото: Favbet Team

"Самым тяжелым был сам старт, то есть запуск организации, но первые месяцы нас сплотили. Мы четко поняли, что легко не будет, но мы здесь вместе - и команда, и организация", - комментирует спортивный директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Вскоре после запуска Favbet Team стала частью нового поколения украинских тегов вместе с Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, которые не просто выживают, а формируют лицо сцены.

Как формируются составы

Favbet Team ориентируется не только на статистику или позиционный скилл, но и на жизненные принципы: отсутствие связей со страной-агрессором, готовность приезжать на буткемпы, общее видение будущего.

Процесс подписания всегда начинается с коммуникации, когда команда открыто озвучивает свои цели, узнает о мотивации игрока, и уже тогда принимает решение.

Команда как экосистема

Favbet Team - это система, где у каждого есть своя роль. В ростере опытный Вondik, харизматичный j3kie, молодые таланты Smash и t3ns1on, а также Marix из Люксембурга с украинскими корнями. Рядом тренер crush и медиа-команда во главе с Loran'ом, который превратил YouTube Favbet Team в полноценный центр контента.

Работа с игроками базируется на индивидуальном подходе. Ветераны добавляют стабильности, а молодые - драйва.

Психология и взаимопонимание

Эмоции - часть игры, и конфликты в коллективе неизбежны. Однако в Favbet Team действует простое правило: никогда не оставаться наедине с проблемой.

"Иногда горячий спор приносит больше пользы, чем холодный разговор. Потому что эмоции - это хороший показатель того, насколько ты болеешь за результат", - говорит Богдан Рехтета.

После каждого матча спортивный директор приходит к игрокам, чтобы поддержать, разрядить атмосферу или просто быть рядом. Это создает доверие, которое трансформируется в уверенность на сервере.

Ключевой вызов - украинская идентичность

Главная задача для всей сцены - популяризировать украинскую культуру и принципиальную позицию в глобальном киберспорте (отказ от участия в турнирах с россиянами и игры против команд из страны-агрессора).

Также, как отметил Богдан Рехтета, команда активно инвестирует в молодежь, развивает стримеров, создает локальный контент.

Буткемп как ритуал

Самым ярким событием года для команды стал зимний буткемп. Месяц под одной крышей - это шанс построить химию, которой не достигнешь онлайн.
Favbet Team: Как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте
Фото: Favbet Team

"Это всегда особое время. Мы живем вместе месяц, тренируемся, играем, общаемся. Становимся ближе. Становимся командой. Это очень важный период, потому что в киберспорте такая близкая коммуникация, к сожалению, случается редко", - делится Богдан Рехтета.

В июле Favbet Team готовит новый буткемп с открытыми дверями для журналистов и инфлюенсеров.

Favbet Team - это об игре ради идеи, команде ради будущего и силе, которая рождается там, где сложно. И пока одни только говорят о развитии, эти ребята уже создают украинский киберспорт нового поколения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства