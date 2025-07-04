Скандал в киберспорте: почему брат s1mple послал российского инсайдера и при чем тут NAVI

Вокруг будущего украинской звезды CS2 Александра "s1mple" Костылева разгорелся новый конфликт. На этот раз между его братом Алексеем и российским инсайдером "OverDrive".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Talking Counter .

"OverDrive" заявил, что команда "FaZe" не заинтересована в подписании "s1mple", а также предположил, что в обновленном составе "Natus Vincere" для снайпера больше не найдется места.

Это спровоцировало резкий ответ со стороны Костылева-старшего, который занимается ресторанным бизнесом и является основателем сети "Ninja Sushi". Он жестко прошелся по российскому инсайдеру.

"OverDrive - опытный ху**ос в создании вбросов. Настоящий ветеран пи**ежа. Но хотя бы в этом он стабилен", - написал Костылев.

Не остался в стороне и сам Бирюков, который не менее эмоционально отреагировал на оскорбления.

"Человек, известный лишь тем, что является братом "s1mple", решил что-то выср**ть. Просто проигнорируем", - написал он в ответ.

Будущее у NAVI

Тем временем перспективы "s1mple" в составе NAVI остается под вопросом. Бывший тренер и аналитик Янко "YNk" Паунович сообщил, что в клубе рассматриваются варианты замен.

"Есть две опции, которые больше всего обсуждают, либо "jL" уйдет, либо "AleksiB". И тогда "iM", вероятнее всего, получит роль капитана", - отметил "YNk".

Также он объяснил, почему NAVI решили оставить в своей структуре молодого таланта Дрина "makazze" Шакири, несмотря на интерес со стороны других организаций.

По мнению аналитика, клуб не хочет повторить ошибку с Ильей "m0NESY" Осиповым, который после перехода в G2 Esports стал звездой тир-1 сцены.

"NAVI увидели, как сильно вырос "m0NESY" и теперь хотят дать шанс "makazze" в своей системе", - добавил Паунович.