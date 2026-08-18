Россиян начали штрафовать из-за жалоб на дефицит бензина на заправках

Суд в российском Волгограде оштрафовал местную жительницу за участие в коллективном обращении из-за дефицита топлива. Силовики сочли записанное возле АЗС видео "несанкционированной массовой акцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медиазону ".

Центральный районный суд Волгограда назначил Татьяне Сметанко штраф в размере 10 тысяч рублей (118 долларов) по протоколу об участии в массовой акции.

Поводом для этого послужили события 16 июля. Тогда пятеро жителей Волгограда собрались у одной из автозаправок и записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем горожане жаловались на нехватку бензина и льготы для чиновников.

"Конкретно - по поводу несправедливого распределения: у нас администрация заправляет полный бак бензина по топливным карточкам, а горожанам часто просто отказывают. Сотрудники полиции решили, что это несанкционированное общественное мероприятие", - рассказал один из участников акции.

Сразу после съемки видео всех участников коллективного обращения задержали сотрудники полиции.

Одним из задержанных оказался местный адвокат и юрист Алексей Севастьянов. Его отправили под арест на 5 суток под предлогом "неповиновения полиции". Кроме того, на него составили аналогичный административный протокол за участие в массовом мероприятии.

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