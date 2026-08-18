Россиян начали штрафовать из-за жалоб на дефицит бензина на заправках
Суд в российском Волгограде оштрафовал местную жительницу за участие в коллективном обращении из-за дефицита топлива. Силовики сочли записанное возле АЗС видео "несанкционированной массовой акцией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Центральный районный суд Волгограда назначил Татьяне Сметанко штраф в размере 10 тысяч рублей (118 долларов) по протоколу об участии в массовой акции.
Поводом для этого послужили события 16 июля. Тогда пятеро жителей Волгограда собрались у одной из автозаправок и записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем горожане жаловались на нехватку бензина и льготы для чиновников.
"Конкретно - по поводу несправедливого распределения: у нас администрация заправляет полный бак бензина по топливным карточкам, а горожанам часто просто отказывают. Сотрудники полиции решили, что это несанкционированное общественное мероприятие", - рассказал один из участников акции.
Сразу после съемки видео всех участников коллективного обращения задержали сотрудники полиции.
Одним из задержанных оказался местный адвокат и юрист Алексей Севастьянов. Его отправили под арест на 5 суток под предлогом "неповиновения полиции". Кроме того, на него составили аналогичный административный протокол за участие в массовом мероприятии.
Дефицит горючего в РФ
Напомним, в стране-агрессоре снова возник острый дефицит горючего. По меньшей мере, в 10 регионах власти усилили контроль за продажей бензина на автозаправочных станциях.
Отметим, за последние месяцы украинские удары беспилотниками вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. На фоне этого около трети жителей страны столкнулись с нехваткой горючего.
РБК-Украина ранее писало, что РФ начала направлять на внутренний рынок бензин из Беларуси, предназначавшийся для стран Центральной Азии. Однако даже рекордные объемы таких поставок не смогли полностью компенсировать дефицит.
Кроме того, из-за эффективных ударов Украины по российским НПЗ и обострению топливного кризиса РФ начала прибегать к "серым" схемам переработки нефтепродуктов.