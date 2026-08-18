Росіян почали штрафувати через скарги на дефіцит бензину на заправках

Суд у російському Волгограді оштрафував місцеву жительку за участь у колективному зверненні через дефіцит пального. Силовики визнали записане біля АЗС відео "несанкціонованою масовою акцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медиазону ".

Центральний районний суд Волгограда призначив Тетяні Сметанко штраф у розмірі 10 тисяч рублів (118 доларів) за протоколом про участь у масовій акції.

Приводом для цього стали події 16 липня. Тоді п'ятеро жителів Волгограда зібралися біля однієї з автозаправок і записали відеозвернення до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. У ньому містяни скаржилися на брак бензину та пільги для чиновників.

"Конкретно - щодо несправедливого розподілу: у нас адміністрація заправляє повний бак бензину за паливними картками, а містянам часто просто відмовляють. Співробітники поліції вирішили, що це несанкціонований громадський захід", - розповів один із учасників акції.

Одразу після зйомки відео всіх учасників колективного звернення затримали працівники поліції.

Одним із затриманих виявився місцевий адвокат і юрист Олексій Севастьянов. Його відправили під арешт на 5 діб під приводом "непокори поліції". Крім того, на нього склали аналогічний адміністративний протокол за участь у масовому заході.

Дефіцит пального у РФ