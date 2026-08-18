Росіян почали штрафувати через скарги на дефіцит бензину на заправках
Суд у російському Волгограді оштрафував місцеву жительку за участь у колективному зверненні через дефіцит пального. Силовики визнали записане біля АЗС відео "несанкціонованою масовою акцією".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".
Центральний районний суд Волгограда призначив Тетяні Сметанко штраф у розмірі 10 тисяч рублів (118 доларів) за протоколом про участь у масовій акції.
Приводом для цього стали події 16 липня. Тоді п'ятеро жителів Волгограда зібралися біля однієї з автозаправок і записали відеозвернення до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. У ньому містяни скаржилися на брак бензину та пільги для чиновників.
"Конкретно - щодо несправедливого розподілу: у нас адміністрація заправляє повний бак бензину за паливними картками, а містянам часто просто відмовляють. Співробітники поліції вирішили, що це несанкціонований громадський захід", - розповів один із учасників акції.
Одразу після зйомки відео всіх учасників колективного звернення затримали працівники поліції.
Одним із затриманих виявився місцевий адвокат і юрист Олексій Севастьянов. Його відправили під арешт на 5 діб під приводом "непокори поліції". Крім того, на нього склали аналогічний адміністративний протокол за участь у масовому заході.
Дефіцит пального у РФ
Нагадаємо, у країні-агресорці знову виник гострий дефіцит пального. Щонайменше у 10 регіонах влада посилила контроль за продажем бензину на автозаправних станціях.
Зазначимо, за останні місяці українські удари безпілотниками вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. На тлі цього близько третини жителів країни зіткнулися з нестачею пального.
РБК-Україна раніше писало, що РФ почала спрямовувати на внутрішній ринок бензин із Білорусі, який призначався для країн Центральної Азії. Однак навіть рекордні обсяги таких поставок не змогли повністю компенсувати дефіцит.
Крім того, через ефективні удари України по російських НПЗ та загострення паливної кризи РФ почала вдаватися до "сірих" схем переробки нафтопродуктів.