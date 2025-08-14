ua en ru
Сбои в связи спровоцировали рекордный отток денег из банков России, - СМИ

Россия, Четверг 14 августа 2025 16:30
Сбои в связи спровоцировали рекордный отток денег из банков России, - СМИ Фото: Интернет-отключения в РФ и угрозы БПЛА оставляют банки без ликвидности (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Перебои с мобильным интернетом в России спровоцировали рекордный спрос на наличные. За последние два месяца из банковской системы страны-агрессора было выведено более полутриллиона рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишет издание, при таком темпе банки быстро перейдут от профицита к дефициту ликвидности.

По данным Альфа-банка, только за последнюю неделю из банков ушло еще 121 млрд рублей, а с начала июня - свыше 500 млрд. Спрос на "кэш" уже превышает обычный сезонный уровень.

Почему так происходит

Центробанк объясняет это "желанием населения и бизнеса создать запас наличных" на фоне новостей о новых правилах мониторинга платежей и временных отключениях интернета в ряде регионов.

Местами режим сам советует снимать деньги - например, в Приморье и оккупированном Севастополе, где ограничения связи вводят при угрозе атак беспилотников.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев прямо призвал горожан иметь при себе "достаточный запас наличных", так как терминалы, банкоматы и банковские приложения в такие моменты могут быть недоступны.

Что с банковской системой РФ

Неравномерное распределение ликвидности вынуждает часть банков занимать у ЦБ по более высоким ставкам и даже под залог нерыночных активов. При этом другие кредитные организации наращивают депозиты в ЦБ.

Сезон отпусков также подстегнул спрос на наличные - за границей российские карты часто не работают. На 13 августа профицит ликвидности банковской системы оценен в 1,3 трлн рублей, но регулятор прогнозирует переход к дефициту уже в 2025 году (от 1,1 до 1,9 трлн).

Что будет дальше

Эксперты предупреждают: дальнейший рост спроса на наличные ускорит переход банков к дефициту ликвидности. ЦБ при этом ежедневно продает валюту в рамках операций с ФНБ (так называемый Фонд национального благосостояния России), изымая рубли с рынка.

Власти ищут решения для сохранения доступа к безналичным расчетам при ограничении связи. Минцифры согласовало с операторами "белый список" сервисов - банковские приложения, маркетплейсы, службы доставки, такси - доступ к ним можно будет получить через captcha. Также планируется прописать исключения для работы банкоматов и устройств самообслуживания.

Отдельно вводятся ограничения для иностранных sim-карт: при попадании в российский роуминг они будут лишены мобильного интернета на 5 часов, чтобы исключить их использование для управления беспилотниками.

Количество запретов растет

Ранее мы писали, что Россия усиливает давление на цифровую сферу, готовясь заблокировать мессенджер WhatsApp, которым в стране пользуются свыше 100 миллионов человек. В компании уже заявили, что сервис остается частным, использует сквозное шифрование и будет сопротивляться любым попыткам правительств нарушить право людей на защищенное общение.

Эти действия происходят на фоне ужесточения интернет-цензуры. Путин недавно подписал законы, усложняющие работу VPN и ограничивающие доступ к зарубежным онлайн-платформам.

Параллельно власти готовят запуск государственного мессенджера MAX, который с будущего месяца станет обязательным приложением на всех новых смартфонах. По замыслу Кремля, это должно перевести пользователей из открытого интернета в полностью контролируемую цифровую среду.

