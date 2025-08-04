Интернет под контролем Кремля: в РФ новые смартфоны обяжут установить мессенджер MAX

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, недавно российский диктатор Владимир Путин подписал законы, которые затрудняют использование VPN и доступ к зарубежным платформам. Также в России готовятся к запуску нового государственного мессенджера MAX. Он станет обязательным на всех новых смартфонах уже со следующего месяца.

По данным СМИ, цель - вытеснить россиян из открытого интернета в контролируемую цифровую среду. По замыслу российских властей MAX должен стать аналогом китайского WeChat. В приложении планируют объединить общение, оплату услуг, госсервисы и обучение. Уже сейчас российских педагогов обязывают использовать его в школах.

В то же время, эксперты Human Rights Watch считают, что Кремль хочет не только контролировать контент, но и полностью изолировать российский интернет по китайской модели. Эти действия россияне активизировали после полномасштабного вторжения в Украину.

Несмотря на блокировку Facebook, Instagram, Twitter и давление на YouTube, Telegram и WhatsApp, новая волна цифровой централизации в России свидетельствует о стремлении Кремля установить полный контроль над онлайн-пространством. Речь идет не только о контенте, но и о маршрутах передачи данных и поведении пользователей в сети.

Эксперты отмечают: успех этого плана будет зависеть от того, насколько органично платформа MAX интегрируется в повседневную жизнь россиян и сможет ли заменить привычные сервисы.