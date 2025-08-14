Россия пытается заблокировать WhatsApp: в компании сделали заявление

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Meta Platforms, заявил, что продолжит делать все возможное для сохранения доступа к сервису в России, несмотря на попытки властей его заблокировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании , опубликованное в X (Twitter).

Реакция WhatsApp на блокировку в РФ

В компании подчеркнули, что платформа обеспечивает частное общение со сквозным шифрованием и защищает право людей на безопасную коммуникацию.

"WhatsApp является частным, со сквозным шифрованием, и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на защищенное общение. Именно поэтому Россия пытается заблокировать его для более 100 миллионов пользователей", - говорится в заявлении.

Представители мессенджера подчеркнули, что сервис будет оставаться доступным везде, где это возможно, включая Россию.

В то же время российские власти начали ограничивать некоторые звонки в Telegram и WhatsApp, обвиняя иностранные платформы в отказе передавать данные правоохранительным органам по делам о мошенничестве и терроризме.

Почему РФ блокирует WhatsApp

Россия начала ограничивать WhatsApp по нескольким причинам, которые официально озвучивают ее власти, и нескольким, которые фактически стоят за этим.

Официальная позиция Кремля заключается в том, что мессенджер якобы не предоставляет доступа к информации правоохранителям по делам о мошенничестве, терроризме и других преступлениях.

Дело в том, что Роскомнадзор и силовые ведомства требуют, чтобы сервисы сохраняли сообщения и звонки пользователей и передавали их по запросу, но WhatsApp отказывается это делать из-за политики конфиденциальности и сквозного шифрования.

Однако реальная причина может заключаться в том, что WhatsApp является одним из последних крупных международных сервисов, который еще работал в России после блокировки Facebook, Instagram и Twitter. Через него можно без цензуры распространять новости, координировать действия и получать информацию из-за рубежа.

Кремль вместо этого стремится полностью контролировать информационное пространство и переводить людей на российские платформы вроде "ВКонтакте" или Telegram (последний в России также частично под контролем спецслужб).

Кроме того, блокировка зашифрованных мессенджеров - это часть более широкой стратегии давления РФ на любые каналы связи, которые государство не может прослушивать или цензурировать.