Россия пытается заблокировать WhatsApp: в компании сделали заявление
Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Meta Platforms, заявил, что продолжит делать все возможное для сохранения доступа к сервису в России, несмотря на попытки властей его заблокировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, опубликованное в X (Twitter).
Реакция WhatsApp на блокировку в РФ
В компании подчеркнули, что платформа обеспечивает частное общение со сквозным шифрованием и защищает право людей на безопасную коммуникацию.
"WhatsApp является частным, со сквозным шифрованием, и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на защищенное общение. Именно поэтому Россия пытается заблокировать его для более 100 миллионов пользователей", - говорится в заявлении.
Представители мессенджера подчеркнули, что сервис будет оставаться доступным везде, где это возможно, включая Россию.
В то же время российские власти начали ограничивать некоторые звонки в Telegram и WhatsApp, обвиняя иностранные платформы в отказе передавать данные правоохранительным органам по делам о мошенничестве и терроризме.
Почему РФ блокирует WhatsApp
Россия начала ограничивать WhatsApp по нескольким причинам, которые официально озвучивают ее власти, и нескольким, которые фактически стоят за этим.
Официальная позиция Кремля заключается в том, что мессенджер якобы не предоставляет доступа к информации правоохранителям по делам о мошенничестве, терроризме и других преступлениях.
Дело в том, что Роскомнадзор и силовые ведомства требуют, чтобы сервисы сохраняли сообщения и звонки пользователей и передавали их по запросу, но WhatsApp отказывается это делать из-за политики конфиденциальности и сквозного шифрования.
Однако реальная причина может заключаться в том, что WhatsApp является одним из последних крупных международных сервисов, который еще работал в России после блокировки Facebook, Instagram и Twitter. Через него можно без цензуры распространять новости, координировать действия и получать информацию из-за рубежа.
Кремль вместо этого стремится полностью контролировать информационное пространство и переводить людей на российские платформы вроде "ВКонтакте" или Telegram (последний в России также частично под контролем спецслужб).
Кроме того, блокировка зашифрованных мессенджеров - это часть более широкой стратегии давления РФ на любые каналы связи, которые государство не может прослушивать или цензурировать.
Жесткий контроль
Напомним, недавно Путин подписал законы, усложняющие пользование VPN и ограничивающие доступ к зарубежным платформам. Параллельно в России готовят запуск нового государственного мессенджера MAX, который станет обязательным на всех новых смартфонах уже со следующего месяца.
Цель инициативы - перевести россиян из открытого интернета в контролируемую цифровую среду. Во власти видят в MAX российский аналог китайского WeChat, где планируют объединить общение, оплату услуг, госсервисы и учебные платформы. Уже сейчас российских учителей обязывают использовать приложение в школах.