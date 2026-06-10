Россия обвинила Украину в "ударе по истории" в Крыму, но ее ложь разоблачили

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по зданию панорамы якобы ударил украинский дрон.

Он обвинил Украину в целенаправленном ударе и утверждает, что "великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен".

В то же время "Крымский ветер" отмечает, что пожар в здании панорамы стал результатом работы российской ПВО. Авторы канала обратили внимание, что рядом с историческим объектом расположены российские военные объекты.

В общем воздушная тревога объявлялась в городе четыре раза за ночь и утро, а в самом Севастополе было слышно два мощных взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

Истерика в Кремле

"Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить, так же как нельзя забыть об этой истории", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что "важный с точки зрения символизма и исторического значения" объект будет восстановлен, после чего он "станет лучше, чем раньше".

Манипуляция фактами

В SPRAVDI опровергли заявления российской пропаганды об "уничтожении выдающегося полотна". По данным Центра, российские ресурсы манипулируют фактами сразу дважды.

Отмечается, что оригинальное произведение XIX века не могло пострадать, поскольку отреставрированное после пожара 1942 года полотно хранится в другом здании. Кроме того, по информации самого музея, нынешняя экспозиция, которая является копией, также не претерпела повреждений.

"После Второй мировой войны русские художники просто нарисовали новое полотно - "краше прежнего". Никакой художественной ценности оно на самом деле не имеет. Ценность - чисто историческая: оно напоминает о попытках императорской семьи исказить события вокруг поражения Российской империи в Крымской войне", - говорят эксперты.

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" посвящена событиям Крымской войны, которая завершилась поражением Российской империи от коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства.

Тогда по итогам Парижского мирного договора Черное море было объявлено нейтральным, а Россия потеряла право иметь там военный флот.