Россия разрушила 8,5 ГВт энергогенерации Украины: срочно нужен 1 млрд долларов

Россия с октября 2025 года повредила около 8,5 ГВт энергогенерации Украины, в частности тепловые и гидроэлектростанции. Для покрытия дефицита и восстановления разрушенных объектов стране срочно нужна помощь на 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, сделанное на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, часть поврежденных объектов удавалось восстановить, однако они снова попадали под российские удары. Такая ситуация повторяется системно.

Министр подчеркнул, что защита энергетической инфраструктуры была бы значительно дешевле, чем ее постоянное восстановление, однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны.

Чтобы компенсировать дефицит, Украина вынуждена импортировать рекордные объемы электроэнергии из Европы - до 1,9 ГВт.

В то же время обстрелы этой зимы, которая стала одной из самых холодных за последние годы, приводят к отключениям электроэнергии, воды и отопления в тысячах домов в Днепре, Запорожье и Киеве.

Соболев отметил, что правительство пытается направлять максимум электроэнергии для нужд населения, однако энергоресурсы критически необходимы и бизнесу.

"Нам нужно пройти эту самую сложную часть зимы. Запасы оборудования практически исчерпаны. Неотложные потребности составляют 1 млрд долларов - это генерирующие мощности, мобильные подстанции, резервные системы и другое оборудование", - заявил министр.

По его словам, в Украине уже работают генераторы суммарной мощностью более 1 ГВт, которые позволяют поддерживать работу бизнеса. Впрочем, в условиях сильных морозов этого недостаточно, поэтому количество таких установок нужно увеличивать.