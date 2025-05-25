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Россия сделала новое циничное заявление после рекордной атаки на Украину

Воскресенье 25 мая 2025 13:10
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Россия сделала новое циничное заявление после рекордной атаки на Украину Фото: Минобороны РФ прокомментировало ночные удары по Украине 25 мая (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 25 мая Министерство обороны России сделало циничное заявление о массированном ударе по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

По циничному заявлению МО РФ, атаковали якобы "предприятия, которые производят компоненты для ракет, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо для ракет и ударные БПЛА", а также "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - написали в МО.

Однако, ударам подверглись жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали несколько областей Украины, в частности Киевщина, где были зафиксированы взрывы, пожары, разрушения домов и гибель людей.

Атака на Украину

В ночь на 25 мая российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегических бомбардировщиков в сторону Украины. Параллельно с тем страну атаковали дроны.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, а в городе сообщили о работе ПВО.

Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.

Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.

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