Россия сделала новое циничное заявление после рекордной атаки на Украину

В ночь на 25 мая Министерство обороны России сделало циничное заявление о массированном ударе по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

По циничному заявлению МО РФ, атаковали якобы "предприятия, которые производят компоненты для ракет, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо для ракет и ударные БПЛА", а также "центры радиотехнической разведки и спутниковой связи".

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - написали в МО.

Однако, ударам подверглись жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали несколько областей Украины, в частности Киевщина, где были зафиксированы взрывы, пожары, разрушения домов и гибель людей.