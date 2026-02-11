Россия сделала КАБы более опасными: что придумал враг

Россияне создали новую модификацию управляемых авиационных бомб, которые якобы не боятся средств РЭБ и могут лететь до 200 километров.
Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Читайте также: Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как РФ совершенствует арсенал террора против Украины
"Российские КАБы по-прежнему являются нашей проблемой. Слишком много бомб у них и слишком большие разрушения они несут. Конечно, противник это понимает и постоянно их совершенствует", - отметил Бескрестнов.
По его словам, новые версии КАБ УМПБ-5 созданы на основе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем способна лететь до 200 километров, а без двигателя управляемая бомба может планировать на расстояние до 150 км.
"Подчеркну, что ничего технологически нового здесь нет. Но вот изучить их новую систему защиты от РЭБ, которую они рекламируют, хотелось бы", - подчеркнул советник министра обороны Украины.
Напомним, что 24 октября оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого, 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.
Также ранее сообщалось, что Украина должна получить новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет об "охотнике" на КАБов, которого разрабатывают совместно с НАТО.
Также мы писали, что Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.