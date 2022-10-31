В Киевской области работает ПВО: что известно
Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу.
Кулеба призвал горожан оставаться в укрытиях и безопасных местах.
Пока другие подробности не раскрываются.
"Следите за информацией из официальных источников", - добавил глава ОВА.
Обновлено 8.38. По данным Кулебы, в одной из общин области - прилеты.
"Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях! Кроме того, в области применяется ограничение электроэнергии", - рассказал он.
А глава Киевской полиции Андрей Небытов показал работу ПВО в регионе.
Напомним, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что есть информация о массированном пуске вражеских ракет. Глава Николаевской области Виталий Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева к северу и северо-западу.
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