Нефть дешевеет в начале недели: что влияет на мировые цены

Цены на нефть упали в понедельник, 31 октября, на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае и на фоне опасений, что усиливающиеся меры сдерживания COVID-19 сократят спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,7%, до 95,14 долларов за баррель после снижения на 1,2% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,5% до 87,43 доллара за баррель после падения на 1,3% в пятницу.

Строгие ограничения COVID-19 в Китае ослабили экономическую и деловую активность, сократив спрос на нефть. Импорт сырой нефти в Китай за первые три квартала года упал на 4,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее - первое годовое снижение за этот период как минимум с 2014 года — поскольку резкие ограничения Пекина в связи с COVID-19 сильно ударили по потреблению топлива.

Дополнительный риск для спроса на нефть исходит от Европы, сказал аналитик CMC Markets Леон Ли, поскольку континент "вероятно, вступит в рецессию этой зимой".

Согласно опросу S&P Global, еврозона, вероятно, вступает в рецессию, поскольку деловая активность в октябре сократилась максимально почти за два года, поскольку рост стоимости жизни заставляет потребителей проявлять осторожность и подрывает спрос.

Политики Европейского центрального банка также поддерживают планы дальнейшего повышения процентных ставок, даже если это подтолкнет блок к рецессии и вызовет политическое недовольство.

Между тем, некоторые из крупнейших производителей нефти в США в пятницу сообщили о том, что рост производительности и объемов добычи в Пермском бассейне - крупнейшем сланцевом месторождении страны - замедляется.

Предупреждения прозвучали как раз тогда, когда экспорт нефти из США вырос до рекордного уровня на прошлой неделе, что частично привело к росту цен на WTI на 3,4%. Цена на нефть марки Brent выросла на 2,4% на прошлой неделе, зафиксировав второй недельный рост подряд.

В прогнозе, который будет опубликован в понедельник, ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти будет придерживаться мнения о росте спроса на нефть в течение следующего десятилетия, несмотря на увеличение использования возобновляемых источников энергии и электромобилей, сообщили два источника в ОПЕК.