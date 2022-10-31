В Харькове прогремели взрывы. Сообщают о перебоях со светом

В понедельник, 30 октября, в Харькове погремели взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

Как пишет suspilne.media, в городе наблюдаются перебои со светом.

Как сообщил городской голова Харькова, Игорь Терехов, зафиксированы два "прилета".

"Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - уточнил он.

В Харьковском метрополитене объявили, что по техническим причинам временно движение по линиям приостановлено.

Обновлено 8.53. Глава области Олег Синегубов сообщил, что 31 октября примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом.

Руководитель ХОВА подчеркнул, что пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется.