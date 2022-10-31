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В Харькове прогремели взрывы. Сообщают о перебоях со светом

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Харьков, Понедельник 31 октября 2022 08:17
В Харькове прогремели взрывы. Сообщают о перебоях со светом Фото: в Харькове сообщают о взрывах 31 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 30 октября, в Харькове погремели взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

Как пишет suspilne.media, в городе наблюдаются перебои со светом.

Как сообщил городской голова Харькова, Игорь Терехов, зафиксированы два "прилета".

"Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - уточнил он.

В Харьковском метрополитене объявили, что по техническим причинам временно движение по линиям приостановлено.

Обновлено 8.53. Глава области Олег Синегубов сообщил, что 31 октября примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом.

Руководитель ХОВА подчеркнул, что пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется.

Как сообщалось, в понедельник, 31 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ракетную атаку попали Киев и область, Запорожье и Винницкая и Черкасская области. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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