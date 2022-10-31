Россияне атакуют Винницкую область ракетами, работает ПВО

Российские войска с утра 31 октября атакуют Винницкую область ракетами. В регионе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работает ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 8:50

Глава ОВА сообщил, что сбитая российская ракета упала на гражданские объекты.

"Есть разрушение. Погибших и раненых нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что по всей Украине воздушная тревога. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о массовых пусках ракет.

В то же время в Киевской области работает ПВО, а в столице сообщают о взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.