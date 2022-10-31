Тревога по всей Украине: россияне совершили массированный запуск ракет
Российские оккупанты утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога, работает система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или безопасном месте", - отметил чиновник.
В свою очередь глава Николаевской области Виталия Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.
"Ракеты, не "Шахеды", - подчеркнул он.
Работает система ППО
Мэр Ровного Александр Третьяк заявил, что во многих регионах работает система ПВО.
В то же время руководитель Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.
Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.