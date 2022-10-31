Тревога по всей Украине: россияне совершили массированный запуск ракет

Российские оккупанты утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога, работает система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или безопасном месте", - отметил чиновник.

В свою очередь глава Николаевской области Виталия Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.

"Ракеты, не "Шахеды", - подчеркнул он.

Работает система ППО

Мэр Ровного Александр Третьяк заявил, что во многих регионах работает система ПВО.

В то же время руководитель Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.