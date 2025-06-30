Россия утром запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога
Российская Федерация утром понедельника, 30 июня, снова запустила по территории Украины беспилотники по типу "Шахед". Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около восьми часов утра. Россияне запустили несколько групп в направлении Донецкой области.
А уже через некоторое время стало известно, что дроны движутся в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Обновлено в 08:45
По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся в направлении города Павлоград, Днепропетровской области.
Обновлено в 09:30
Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Полтавской области. А также продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровской и Запорожской областей.
Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.
Где объявлена тревога
Удар дронов по Харьковской области 30 июня
Напомним, этой ночью российская армия снова атаковала территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Основным направлением атаки был Харьков и область. Зоурема, мы писали, что в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.
Позже стало известно о попадании в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.
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