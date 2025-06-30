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Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Понеділок 30 червня 2025 08:26
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Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: РФ зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів" (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вранці понеділка, 30 червня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько восьмої години ранку. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Донецької області.

А вже через деякий час стало відомо, що дрони рухаються у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.

Оновлено о 08:45

За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються у напрямку міста Павлоград, Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Росія зранку запустила по Україні декілька груп &quot;Шахедів&quot;: де оголошено тривогу

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, цієї ночі російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Основним напрямком атаки був Харків та область. Зоурема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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