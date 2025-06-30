Росія зранку запустила по Україні декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

Російська Федерація вранці понеділка, 30 червня, знову запустила по території України безпілотники по типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошено у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько восьмої години ранку. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Донецької області. А вже через деякий час стало відомо, що дрони рухаються у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Оновлено о 08:45 За даними Повітряних сил, ворожі дрони рухаються у напрямку міста Павлоград, Дніпропетровської області. Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів. Де оголошено тривогу