РФ атаковала Харьков дронами: в одном из районов горит дом, есть пострадавший
Россияне вечером, 28 июня, атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксирован пожар и есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Предварительно имеем информацию о прилете в Киевском районе. На месте - пожар, горит частный дом", - написал Терехов в 20:28.
Через несколько минут Синегубов заявил, что по уточненной информации, из-за "прилета" дрона горит крыша частного дома.
"Предварительно, есть пострадавший. На месте работают бригады ГСЧС и медики", - добавил он.
Обновлено в 20:50
"По уточненной информации, в Харькове прилетов не было, сегодня от вражеских обстрелов страдал пригород", - сообщил Терехов.
Обстрел Харькова
Напомним, этим вечером над Харьков и областью были зафиксированы вражеские беспилотники.
Примерно в 19:38 в городе прогремел первый взрыв, а после еще серия звуков взрывов.
Позже Терехов сообщил, что Силы обороны сбили над Харьков ударный дрон россиян и, предварительно, обошлось без последствий. В то же время он предупредил, что вражеская атака продолжается.
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