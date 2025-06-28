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РФ атаковала Харьков дронами: в одном из районов горит дом, есть пострадавший

Суббота 28 июня 2025 20:43
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РФ атаковала Харьков дронами: в одном из районов горит дом, есть пострадавший Фото: на месте происшествия работают бригады ГСЧС и медики (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером, 28 июня, атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксирован пожар и есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Предварительно имеем информацию о прилете в Киевском районе. На месте - пожар, горит частный дом", - написал Терехов в 20:28.

Через несколько минут Синегубов заявил, что по уточненной информации, из-за "прилета" дрона горит крыша частного дома.

"Предварительно, есть пострадавший. На месте работают бригады ГСЧС и медики", - добавил он.

Обновлено в 20:50

"По уточненной информации, в Харькове прилетов не было, сегодня от вражеских обстрелов страдал пригород", - сообщил Терехов.

Обстрел Харькова

Напомним, этим вечером над Харьков и областью были зафиксированы вражеские беспилотники.

Примерно в 19:38 в городе прогремел первый взрыв, а после еще серия звуков взрывов.

Позже Терехов сообщил, что Силы обороны сбили над Харьков ударный дрон россиян и, предварительно, обошлось без последствий. В то же время он предупредил, что вражеская атака продолжается.

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