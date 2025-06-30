Пожары и раненые: что известно о последствиях ударов "Шахедов" в Харьковской области
Ночью, 30 июня, Россия атаковала Харьковскую область при помощи ударных беспилотников типа "Шахед". Как минимум четыре человека пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, в трех населенных пунктах зафиксированы повреждения зданий в результате вражеской атаки.
В селе Песочин из-за попадания беспилотника повреждено здание СТО. В результате, вспыхнул пожар.
"Село Куротное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар", - добавил Синегубов.
Также попадание "Шахеда" зафиксировано в городе Дергачи, Харьковского района. По предварительным данным, здание получило повреждение. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Обновлено в 2:15. В Песочине медицинская помощь понадобилась трем людям. По словам Синегубова, им оказывается вся необходимая помощь.
Обновлено в 2:19. Еще одному человеку понадобилась медицинская помощь. Количество пострадавших возросло до четырех.
Атаки России на Харьков
Россия постоянно атакует Харьков дронами и ракетам. 25 июня РФ нанесла минимум 7 ударов дронами типа "Шахед" по городу. В результате атаки, поврежден незаселенный жилой дом, вспыхнул пожар.
28 июня Россия также атаковала Харьков дронами. В результате обстрела загорелся частный дом.
В ночь на 30 июня на фоне запуска россиянами очередной партии "Шахедов", в городе раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы были за пределами города.
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