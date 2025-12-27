ua en ru
На фронте погиб командир РДК Денис Капустин

Суббота 27 декабря 2025 09:40
UA EN RU
На фронте погиб командир РДК Денис Капустин Фото: Денис Капустин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью, 27 декабря, на фронте погиб командир "Русского добровольческого корпуса" Денис WhiteRex Капустин (Никитин).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram РДК.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона", - сообщили в РДК.

В корпусе отметили, что все детали будут объявлены позже - сейчас устанавливаются детали гибели Капустина.

"Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", - подчеркнули в РДК.

Что известно о РДК

"Русский добровольческий корпус" (РДК) - это военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из РФ в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины.

Бойцы РДК участие в боевых действиях на Авдеевском направлении, Запорожском, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах.

Отбор в этот корпус происходит из пленных и бывших российских военнослужащих, которые попали в легион из России, а также этнических российских эмигрантов, живущих на территории Украины и также в других европейских странах.

В ноябре 2022 года "Гражданский совет", состоящий из общественных деятелей из 9 российских регионов, объявил об отборе добровольцев в ряды национальных подразделений в составе Вооруженных сил Украины, в том числе РДК.

Летом 2022 года РДК прикомандировали в 1-ю роту 98-го батальона ТрО "Азов" на Запорожско-Донецком направлении.

К примеру, 24 января 2023 года, бойцы РДК, в составе спецподразделения ГУР МО приняли участие в ночном рейде на берег Новой Каховки, в ходе которого было уничтожено не менее 12 российских оккупантов, БТР-82А и был захвачен один пленный. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

Благодаря этому рейду разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов.

Также эти бойцы известны своими рейдами в приграничные с Украиной области РФ. Так в июне 2023 года российские добровольцы также атаковали Белгородскую область, в частности Шебекино.

