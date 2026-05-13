Россия снова била по железной дороге: у Зеленского раскрыли последствия более 20 попаданий

Он отметил, что гибели или травмирования пассажиров не допущено - поезда вовремя останавливались, пассажиров эвакуировали.

Работников железной дороги, которые находились на рабочих местах, удалось заблаговременно отвести от ударов в укрытие. При следовании в укрытие легкую травму (ушиб) получила одна сотрудница.

В Здолбунове во время атаки на город среди гражданских погибли двое железнодорожников, которые находились вне рабочих мест. Еще один получил ранения.

В целом вражескими ударами были повреждены три локомотива, семь вагонов пригородного сообщения, восемь грузовых вагонов, пять тяговых подстанций, пять депо, два моста.

Напомним, Главное управление разведки сообщило, что страна-агрессор начала длительную серию ударов по критической инфраструктуре, энергообъектах и зданиях органов власти.

Разведчики отметили, что эта атака является сложной по структуре и предусматривает несколько последовательных волн - оккупанты планируют задействовать не только беспилотники, но и ракеты.

Тактика врага направлена на истощение украинской ПВО и причинение максимальных разрушений объектам жизнеобеспечения.