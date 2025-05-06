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Россия ночью запустила более 130 дронов с шести направлений: как отработала ПВО

Вторник 06 мая 2025 11:10
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Россия ночью запустила более 130 дронов с шести направлений: как отработала ПВО Фото: Россия ночью запустили более 130 дронов с шести направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и дронов-имитаторов с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрелов враг запустил 136 дронов из районов:

  • российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного Приморска Запорожской области.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 54 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Еще один БпЛА сейчас находится в воздухе.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Под удар также попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Для атак враг использует ракеты различных типов, дроны, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и артиллерию.

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Во время сегодняшнего обстрела пострадали четыре района Харькова. Также в городе горел местный рынок "Барабашово".

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