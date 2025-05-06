Россия ночью запустила более 130 дронов с шести направлений: как отработала ПВО

Фото: Россия ночью запустили более 130 дронов с шести направлений (Getty Images)

В ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и дронов-имитаторов с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрелов враг запустил 136 дронов из районов: российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

временно оккупированного Приморска Запорожской области. К отражению атаки привлекались: авиация;

зенитные ракетные подразделения;

средства радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 54 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Еще один БпЛА сейчас находится в воздухе. В результате атаки пострадали: Харьковская;

Одесская;

Днепропетровская области.