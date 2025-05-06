Россияне ударили по Запорожью: повреждены здания, под завалами находятся люди

Российские войска вечером 6 мая атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед". В результате обстрела повреждены здания, под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - сообщил Федоров.

Также, по его словам, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено 22:52

По информации Федорова, россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города, произошло несколько возгораний.

Также разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.