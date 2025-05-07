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Энергетики восстановили свет десяткам тысяч жителей Запорожья после атаки РФ

Среда 07 мая 2025 08:04
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Энергетики восстановили свет десяткам тысяч жителей Запорожья после атаки РФ Фото: энергетикам понадобилось всего два часа, чтобы восстановить свет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью враг атаковал энергетическую и другую инфраструктуры Запорожья. Десятки тысяч жителей остались без света, но энергетики очень быстро все восстановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Ночью россияне повредили энергетическую инфраструктуру областного центра. В результате атаки вражеских БпЛА без электричества остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города. Через два часа жители Запорожья были со светом - энергетики восстанавливали электроснабжение буквально во время атаки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки был разрушен частный дом, а 7 многоэтажек и 14 частных домов - пострадали. Повреждения получили и объекты инфраструктуры, в том числе критическая.

"С ночи коммунальщики закрывают окна в поврежденных домах. Работы выполнены на половине объектов. На местах разрушений работают сотрудники коммунальных предприятий и социальные работники", - добавил глава ОВА.

Атака РФ по Запорожью

Напомним, вчера примерно в 21:10 стало известно, что для Запорожской области существует угроза обстрела дронами. Спустя 20 минут в регионе работали силы ПВО.

В 22:18 Федоров сообщил, что под ударами дронов уже непосредственно Запорожье, и буквально через несколько минут добавил, что в результате атаки в городе повреждены дома, и под завалами находятся люди. Ночью стало известно, что всего пострадали 4 человека.

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Запорожье Война в Украине Энергетики
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