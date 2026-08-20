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Россия снова атаковала Киев дронами, возник пожар

15:49 20.08.2026 Чт
1 мин
Кличко рассказал, куда упали обломки вражеского беспилотника
aimg Валерий Ульяненко
Россия снова атаковала Киев дронами, возник пожар Иллюстративное фото: последствия российского удара по Киеву (ГСЧС)
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В четверг, 20 августа, российские оккупанты снова ударили по Киеву беспилотниками. В результате обстрела в столице возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"Падение обломков БпЛА на территорию нежилой застройки. Возникло возгорание", - рассказал он.

Кличко добавил, что на место инцидента уже направляются экстренные службы.

Ночной обстрел РФ

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

В Соломенском районе столицы в одном из домов разрушены верхние этажи, возникли пожары. Кроме того, часть Киева осталась без электроснабжения - около 50 тысяч семей уже запитаны по резервным схемам.

Позже глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ночные российские обстрелы повредили 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. По состоянию на данный момент в Киеве известно о 15 погибших.

Отметим, в Броварах зафиксировали попадание в промышленный объект. В Бориспольском районе повреждены частные дома, складские помещения, АЗС, многоэтажки и автомобили.

Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты и отменить часть пригородных и региональных рейсов.

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