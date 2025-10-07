Россия снова атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога

По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18 часов вечера. В частности, беспилотники фиксировались на Сумщине и Черниговщине.

По состоянию на 19:20 "Шахеды" замечены также в воздушном пространстве Киевской области.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

