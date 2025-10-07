Росія знову атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу

Обстріли України 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області - там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.