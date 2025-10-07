UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія знову атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу

Ілюстративне фото: Росія знову атакує Україну "Шахедами" 7 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 7 жовтня, Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, перші дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18 години вечора. Зокрема, безпілотники фіксувались на Сумщині та Чернігівщині.

Оновлено о 20:35

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину.

Станом на 19:20 "Шахеди" помічено також у повітряному просторі Київської області.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і негайно прямувати до укриттів у разі загрози. Також в Україні заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

 

Обстріли України 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області - там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів