Россия снова атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога

Украина, Вторник 07 октября 2025 19:37
Россия снова атакует Украину "Шахедами": где объявлена тревога Иллюстративное фото: Россия снова атакует Украину "Шахедами" 7 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 7 октября, Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По предварительным данным, первые дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 18 часов вечера. В частности, беспилотники фиксировались на Сумщине и Черниговщине.

По состоянию на 19:20 "Шахеды" замечены также в воздушном пространстве Киевской области.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и немедленно направляться в укрытия в случае угрозы. Также в Украине запрещено осуществлять фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
Россия снова атакует Украину &quot;Шахедами&quot;: где объявлена тревога

Обстрелы Украины 7 октября

Вчера с вечера россияне также запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей. Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также россияне били по Полтаве и области - там зафиксировано попадание в железнодорожное депо, часть города - без электроэнергии.

По данным ВСУ, в целом россияне ночью применили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 152 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

