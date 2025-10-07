ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія знову атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 19:37
Росія знову атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу Ілюстративне фото: Росія знову атакує Україну "Шахедами" 7 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка, 7 жовтня, Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За попередніми даними, перші дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 18 години вечора. Зокрема, безпілотники фіксувались на Сумщині та Чернігівщині.

Оновлено о 20:35

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксуються:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • БпЛА з Полтавщини на Дніпропетровщину.

Станом на 19:20 "Шахеди" помічено також у повітряному просторі Київської області.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і негайно прямувати до укриттів у разі загрози. Також в Україні заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
Росія знову атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: де оголошено тривогу

Обстріли України 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей. Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Також росіяни били по Полтаві та області - там зафіксовано влучання у залізниче депо, частина міста - без електроенергії.

За даними ЗСУ, загалом росіяни вночі застосували дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 152 ударних дрони типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів.

