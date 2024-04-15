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Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых НПЗ после ударов дронов, - Reuters

Россия, Понедельник 15 апреля 2024 18:17
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Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых НПЗ после ударов дронов, - Reuters Фото: НПЗ "Танеко" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

России удалось быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, количество мощностей, простаивавших в результате атак, снизилось с 14% до около 10% в конце марта.

После того как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на российские крупные нефтеперерабатывающие заводы. Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий.

Это касается Рязанского завода, принадлежащего "Роснефти", который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернули в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.

По подсчетам Reuters, общая мощность российской первичной перерабатывающей нефтепереработки, которая простаивала через беспилотники, сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн в сутки ранее.

Однако, в целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, выведенные из строя из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле (по сравнению с 4,1 млн тонн в марте).

Атаки на НПЗ в России

В течение последнего месяца Силы обороны Украины с помощью беспилотников атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по предприятиям вывели из строя не менее 10% мощностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива.

В США высказали обеспокоенность украинскими атаками на российские НПЗ. Там считают, что они могут повлиять на мировую ситуацию в сфере энергетики и назвали НПЗ гражданскими целями.

Тем временем в Туле россияне установили ПВО вблизи местного нефтеперерабатывающего завода.

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