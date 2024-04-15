Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових НПЗ після ударів дронів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначається, кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу "Танеко", не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це стосується Рязанського заводу, що належить "Роснефти", який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).