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Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових НПЗ після ударів дронів, - Reuters

Росія, Понеділок 15 квітня 2024 18:17
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Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових НПЗ після ударів дронів, - Reuters Фото: НПЗ "Танеко" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росії вдалося швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.

Після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу "Танеко", не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Це стосується Рязанського заводу, що належить "Роснефти", який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

За підрахунками Reuters, загальна потужність російської первинної нафтопереробки, яка простоювала через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки та технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні (порівняно з 4,1 млн тонн у березні).

Атаки на НПЗ в Росії

Впродовж останнього місяця Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів.

Удари по підприємствах вивели з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через дефіцит пального.

У США висловили стурбованість українськими атаками на російські НПЗ. Там вважають, що вони можуть вплинути на світову ситуацію в сфері енергетики і назвали НПЗ цивільними цілями.

Тим часом у Тулі росіяни встановили ППО біля місцевого нафтопереробного заводу.

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