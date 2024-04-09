Глава Пентагона посоветовал Украине атаковать другие цели вместо НПЗ и назвал причину
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики. Нашей стране якобы "выгоднее" атаковать другие цели.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы Пентагона приводит Bloomberg.
"Эти удары (по российским НПЗ - ред.) могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", - заявил Остин во время заседания комитета Сената по делам вооруженных сил.
Такое заявление сразу раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон. По его словам, администрация президента США Джо Байдена препятствует активным действиям Украины по политическим причинам.
"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", - сказал сенатор.
Удары по НПЗ
Напомним, последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще гремят взрывы. Россияне жалуются на атаки беспилотников.
Как неоднократно сообщали источники РБК-Украина, за такими ударами стоят украинские защитники. Они уже атаковали НПЗ в ряде регионов, в том числе в Татарстане, который находится в более тысячи километров от границы с нашей страной.
Представитель НАТО в комментарии журналистам рассказал о том, что такие атаки могли вывести из строя более 15% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России.
Он также уточнял, что ремонт российских НПЗ после ударов может занять "значительное время".
На этом фоне издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ. В Вашингтоне якобы обеспокоены, что это приведет росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.
При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк, реагируя на эту информацию, отмечал, что Украина не получала подобных запросов от США.
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