В Запорожье прогремели взрывы: после ударов РФ возникли пожары

Российские оккупанты поздно вечером, 1 января, наносят удары по Запорожью. В городе в результате вражеской атаки уже зафиксирован пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В Запорожье были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 23:32.

Перед этим Федоров писал об угрозе применения беспилотников по области. Позже он продолжал информировать о движении дронов РФ, которые в большинстве держали курс именно на Запорожье. Уже в 23:45 стало известно о пожаре.

"Россияне бьют по областному центру. Есть возгорание. Воздушная тревога продолжаются. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

После этого глава ОВА продолжил фиксировать ударные дроны россиян, которые движутся на разные районы Запорожья.

Обновлено в 00:03

"Еще одно возгорание в одном из районов Запорожья в результате вражеской атаки. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:56 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.