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Россия изменила тактику террора Сумщины, Минобороны и ОВА готовят решения

20:15 08.07.2026 Ср
2 мин
Какие новшества в защите Сумской области запланировали власти?
aimg Елена Бджола
Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (t.me/zedigital)

Команда Минобороны и Воздушных сил ВСУ работала на этой неделе в Сумской области. Есть решения по усилению защиты гражданских и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова в Telegram.

Федоров посетил Сумщину

По словам министра, главная цель визита – наработать решение для усиления противовоздушной обороны в условиях постоянного российского террора. Для этого было проведено координационное совещание с председателем Сумской ОВА, военными и представителями соответствующих служб по защите неба над областью.

Ситуация в приграничье

"С начала года Сумщина находится под беспрецедентным огневым давлением", – отметил Федоров.

Так, Россия совершила более 12 тысяч ударов по территории области из такого оружия как:

  • ракеты,
  • управляемые авиабомбы,
  • ударные беспилотники разных типов,
  • FPV-дроны.

В результате этих атак погибли 122 мирных жителя, более 1200 человек получили ранения, среди них много детей.

Повреждены или разрушены более 2600 жилых домов, школ, больниц, объектов энергетической и гражданской инфраструктуры, отметил Федоров.

"С июня ситуация с безопасностью в области существенно ухудшилась. Враг изменил тактику и масштабировал применение БпЛА типа Молния, FPV-дронов на оптоволокне, ударных беспилотников и КАБов. Цель России - терроризировать людей и сделать жизнь в приграничных регионах невыносимой", - говорит министр.

Есть решения для защиты Сумщины

По результатам совещания Федоров заявил о принятом комплексе решений по усилению ПВО области.

Власть предлагает усилить:

  • повышение эффективности ПВО,
  • наращивание способностей для противодействия ударным дронам и авиационным угрозам,
  • защита критической инфраструктуры, логистики и людей.

Министр обороны добавил, что часть решений по соображениям безопасности не является публичной. Тем не менее, они направлены на существенное усиление защиты Сумщины.

Федоров пообещал в ближайшее время принять дополнительные решения по координации работы всех органов власти для усиления защиты прифронтовых регионов от обстрелов РФ.

В Сумах власти сменят уведомления о российских атаках. В частности, при угрозе ударов авиабомбами будет дополнительное оповещение.

Оккупанты 3 июля вечером атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомб. К сожалению, три человека погибли, 27 получили ранения.

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УкраинаСумыПВОМихаил Федоров