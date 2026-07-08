Росія змінила тактику терору Сумщини, Міноборони і ОВА готують рішення

Федоров відвідав Сумщину

За словами міністра, головна мета візиту - напрацювати рішення для посилення протиповітряної оборони в умовах постійного російського терору. Для цього було проведено координаційну нараду з головою Сумської ОВА, військовими та представниками відповідних служб щодо захисту неба над областю.

Безпекова ситуація у прикордонні

"З початку року Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском", - зазначив Федоров.

Так, Росія здійснила понад 12 тисяч ударів по території області з такої зброї як:

ракети,

керовані авіабомби,

ударні безпілотники різних типів,

FPV-дрони.

Унаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1200 людей отримали поранення, серед них багато дітей.

Пошкоджено або зруйновано більш ніж 2600 житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів енергетичної та цивільної інфраструктури, зауважив Федоров.

"Із червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Ворог змінив тактику та масштабував застосування БпЛА типу Молнія, FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників і КАБів. Мета Росії - тероризувати людей і зробити життя в прикордонних регіонах нестерпним", - каже міністр.

Є рішення для захисту Сумщини

За результатами наради Федоров заявив про сформований комплекс рішень щодо посилення ППО області.

Влада пропонує посилити:

підвищення ефективності ППО,

нарощування спроможностей для протидії ударним дронам та авіаційним загрозам,

захист критичної інфраструктури, логістики й людей.

Міністр оборони додав, що частина рішень із безпекових міркувань не є публічною. Проте вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини.

Федоров пообіцяв найближчим часом ухвалити додаткові рішення щодо координації роботи всіх органів влади для посилення захисту прифронтових регіонів від обстрілів РФ.