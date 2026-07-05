В Сумах введут дополнительное уведомление об атаке: что изменится
В Сумах власти приняли решение об изменении уведомления о российских атаках. В частности, при угрозе ударов авиабомбами будет дополнительное оповещение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Григорова.
По его словам, решение было оперативно проработано вместе с военными, обществом и соответствующими службами.
Теперь в случае угрозы применения авиабомб по городу через громкоговорители будут объявлять дополнительное сообщение, а именно: "Внимание! ЧТОБЫ на город. Все в учится".
'Это не заменяет воздушную тревогу и сообщение Воздушных сил. Это дополнительный уровень информирования, который должен помочь людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место", - подчеркнул Григоров.
Он добавил, что услышав такое сообщение, людям немедленно нужно пройти до ближайшего укрытия или другого безопасного места.
Обстрел Сум
Напомним, 3 июля российские оккупанты атаковали Сумы большим количеством дронов и авиабомбами. Под ударом оказался жилой сектор. В частности, в эпицентр атаки попала многоэтажка, магазин и дорога.
Также мы писали, что в ночь на 3 июля враг ударил по многоквартирному дому в Романской громаде. В результате атак. Возник масштабный пожар.