Россия снизила военное присутствие на границе с Норвегией в пять раз

По его словам, сейчас в Арктике, где пролегает граница между странами, находится всего 20% или даже меньше россиян, чем было до 24 февраля 2022 года. Он отметил, что на Кольском полуострове сосредоточено большинство российского ядерного оружия, а также

Судя по этому,

Издание отмечает, что схожая ситуация наблюдается и на границе РФ с Финляндией - сейчас там тоже наблюдается меньше российских войск, чем было до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Граница РФ и НАТО

В апреле этого года Финляндию официально признали членом НАТО, после чего граница Альянса с РФ выросла на 1340 км.

В настоящее время между НАТО и РФ действует акт от 1997 года, согласно которому они не рассматривают друг друга как соперников, а также Альянс обязуется не размещать на постоянной основе свои войска на границах с РФ. В этом году Литва призвала НАТО разорвать этот акт.

А в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать свои войска на западных границах. Отметим, что на западе РФ граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

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