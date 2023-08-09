Шойгу пригрозил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах

Россия планирует наращивать войска на своих западных границах.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечается, это произошло после того, как Польша, Литва и Латвия объявили о планах усилить свою армию на границах с Беларусью.

Шойгу также заявил, что ожидает, что значительные силы и вооружение НАТО будут размещены в Финляндии, только что присоединившейся к военному альянсу.

Следует отметить, что на западе Россия граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Что предшествовало

После того как наемники ЧВК "Вагнера" начали перемещаться из России в Беларусь, соседние страны начали укреплять свои границы.

В частности, Польша планирует отправить еще две тысячи солдат в поддержку Пограничной службы на границе с Беларусью.

Кабинет Министров Латвии объявил о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью.

А Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.