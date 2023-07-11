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Президент Литвы призвал НАТО создать постоянные военные базы у границ с Россией

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Литва, Вторник 11 июля 2023 09:00
Президент Литвы призвал НАТО создать постоянные военные базы у границ с Россией Фото: президент Литвы Гитанас Неуседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО следует отказаться признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, согласно которому блок не размещает на постоянной основе боевые силы у ее границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи в интервью The Times.

"Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии - и мы имеем все доказательства, что это происходит, - мы должны наконец объявить этот основной акт Россия-НАТО мертвым", - сказал Науседа.

Президент Литвы также призвал западные страны быть сильными, поскольку это "лучший способ сдерживания". По его словам, нельзя показывать свой страх перед российским диктатором Владимиром Путиным, иначе тот получит "сигналы об уязвимости" Запада.

Акт Россия-НАТО

В акте, подписанном в 1997 году, говорится, что НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности Альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. Кроме того, в документе говорится, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников.

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